Coronavirus, individuata sostanza che lo blocca: "Agisce con carica virale non altissima"

È stata individuata una sostanza naturale, già presente nel corso, che può bloccare l'attacco del Covid-19. È a questo risultato che sono giunti i ricercatori dell'Università Federico II di Napoli e dell'Università di Perugia, che hanno scoperto molecole endogene in grado di impedire l'ingresso del virus nelle cellule umane. Le molecole, riporta rainews.it, sono di natura steroidea e alcune di esse sono acidi biliari, ovvero sostanze prodotto nel fegato. "È una sostanza già presente nell'organismo - spiega Angela Zampella, direttore del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Napoli Federico II - che blocca l'intrata del virus nelle cellule. È del tutto naturale e presente anche in elementi come la liquirizia e l'olio d'oliva. Funziona quando la carica del virus non è elevatissima". La scoperta è il primo passo per la stesura di un protocollo terapeutico che verrà posto all'attenzione di Aifa.

Atletico Madrid, Simeone: "Giuste le 5 sostituzioni, chi entra dalla panchina sarà decisivo"

Coronavirus, Speranza firma l'accordo sul vaccino: prodotto tra Oxford e l'Italia

TORNA ALLA HOMEPAGE