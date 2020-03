Coronavirus, tre giocatori del Leicester in isolamento: hanno sintomi da Covid-19

Dilaga ormai in tutta Europa e chissà che gli altri paesi non comincino davvero a prendere coscienza del problema. Il calcio spagnolo intanto s'è fermato, mentre Bundesliga, Ligue 1 e Premier vanno avanti. Ma in Inghilterra le cose potrebbero cambiare. Secondo quanto riportano i media britannici, infatti, tre giocatori del Leicester sono in isolamento perché mostrano sintomi da coronavirus. Lo ha confermato il tecnico Brendan Rodgers: "Tre elementi della nostra rosa sono in isolamento volontario, i sintomi sono quelli da Covid19". I calciatori, di cui non è stata ancora rivelata l'identità, ora si sottoporranno a tampone per capire se sono infettati o meno. Il Leicester doveva giocare sabato, in trasferta, contro il Watford.