Cosenza-Brescia, Crespi protagonista: primo gol tra i professionisti

Buona la prima da titolare per Valerio Crespi, nonostante il risultato al momento non sia favorevole per il Cosenza. L'attaccante di proprietà della Lazio, che ha collezionato finora 16 presenze in Serie B partendo sempre dalla panchina, oggi non solo è stato schierato in campo dal 1' ma ha realizzato anche il suo primo gol tra i professionisti. Un sinistro all'angolino che ha sbloccato il match al 15' del primo tempo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE