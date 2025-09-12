Dazn, un ex Lazio si unisce alla squadra: di chi si tratta
La squadra di Dazn si arricchisce di due nuovi ingressi, l'annuncio è arrivato direttamente dall'emittente. Si uniranno al team dei commentatori tecnici anche Antonio Di Gennaro e Cristian Brocchi. L'ex Lazio e Milan ha già debuttato in occasione della seconda giornata di campionato, tornerà al microfono per la sfida tra Atalanta e Lecce in in programma domenica 14 settembre alle 15:00.
