Diabolik, i Viking (Juventus): “Nessuno ha il diritto di negare l'ultimo saluto"

Non solo la famiglia, tutto il mondo ultras sta manifestando con striscioni e messaggi contro la decisione di celebrare i funerali di Diabolik in forma privata. Funerali che sono stati rimandati, lasciando la situazione in una fase di stallo. Nel frattempo, anche i Viking (gruppo storico a guida del tifo organizzato della Juventus) hanno voluto rilasciare il loro appoggio ai familiari con un post su Facebook. Ecco il messaggio: “Non ci sono colori davanti alla morte...ma una grande vicinanza che sentiamo in queste tragiche occasioni. Vicinanza a una persona, un Uomo che ha vissuto con i nostri stessi ideali, che si è battuto per essi e ne ha fatta la sua ragione di vita...uno come noi! Vicinanza alla sua famiglia in primis, ai suoi cari, agli amici e infine ai ragazzi del gruppo, che a oggi non sanno quando e se potranno essere presenti per dare un ultimo saluto a un loro fratello. Ci chiediamo solamente il perché, in un paese cristiano, non lascino che sia Dio a giudicare questa persona e nessun altro..crediamo che nessuno su questa Terra abbia il diritto o la facoltà di negare a tutte le persone sopracitate l’ultimo saluto a Fabrizio! Vicini alla famiglia Piscitelli - Viking Juve 1986”.

