DIRETTA - Calciomercato Lazio, stallo Mayoral: ora il Valencia può chiudere

AGGIORNAMENTO 16/8 ORE 21.00 - Borja Mayoral e la Lazio, un matrimonio che probabilmente non si celebrerà mai. Il club biancoceleste, infatti, non ha trovato l'accordo con il Real Madrid sulla recompra e la trattativa è ormai in stallo. Il Real chiede un diritto di riacquisto da 25 milioni valido per tre anni, la Lazio è disposta a concedere due anni a 35 milioni. Distanza siderale. Così ecco inserirsi il Valencia che, come riporta gianlucadimarzio.com, può chiudere nelle prossime ore versando 15 milioni nelle casse dei Blancos e accettando le condizioni di "recompra" imposta da Florentino Perez.

AGGIORNAMENTO ORE 22.15 - In attesa della risposta di David Silva, la Lazio comincia a sondare profili alternativi. Il nome in cima alla lista di Tare sembra essere quello di Rodrigo De Paul che sarebbe innesto molto gradito anche a Simone Inzaghi. L'argentino piace per la sua qualità, ma anche per la sua capacità di dare un importante apporto tattico alla squadra. Secondo nostre indiscrezioni, infatti, la Lazio ha allacciato i contatti con l'entourage del giocatore e con l'Udinese per capire la fattibilità dell'affare. De Paul viene valutato 30 milioni, ma chissà che l'inserimento di alcune contropartite gradite ai friulani non possa abbassare le pretese di Pozzo...

La Lazio è la squadra che rimane più attiva sul mercato. Il primo obiettivo è ovviamente David Silva e questi saranno giorni decisivi per chiudere in modo definitivo la trattativa con la speranza che non ci siano ulteriori frenate come accaduto in questi giorni. La società biancoceleste però ha in programma anche altri colpi di mercato.

I NOMI – Sempre per il reparto offensivo sembra fatta per Vedat Muriqi: sembra infatti stata raggiunta la quadra relativa all’offerta e all’ingaggio; 18 milioni al Fenerbahce e un ingaggio di 2 milioni a stagione. Trattativa in corso anche per Fares con un incontro previsto per la prossima settimana tra la Lazio e Mino Raiola, agente del giocatore. Si complica invece la situazione legata a Kumbulla con l’Inter che sembra vicinissima a chiudere la trattativa. La Lazio aveva offerto al Verona il cartellino di André Anderson e quello di Lombardi, più 20 milioni, per il difensore ma i neroazzurri hanno rilanciato con 30, il cartellino di Salcedo più un baby primavera.

IN USCITA – Per qualcuno che viene c’è qualcun altro che parte. Alcuni biancocelesti sono già con la valigia in mano in attesa di scoprire la prossima destinazione. Il primo è Felipe Caicedo sempre più vicino all’Al Gharafa al quale la Lazio ha chiesto al meno 5 milioni. Dalla Turchia invece è nato l’interesse per Bastos: su di lui ci sarebbe infatti il Fenerbahce.

Lazio, Milinkovic si tiene in forma: allenamento anche alle Maldive - FT

Calciomercato Lazio, dalla Francia insistono per Milinkovic. Ma Sergej è stato chiaro!

TORNA ALLA HOME