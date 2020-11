È morto Maradona: se ne va il Dio del calcio

AGGIORNAMENTO 17:38 - La conferma del decesso di Maradona è arrivata dall'account Twitter ufficiale della Nazionale argentina che scrive: "Ciao, Diego. Sarai eterno in ogni cuore del mondo del calcio".

Clamorosa notizia in arrivo dall'Argentina: il dio del pallone Diego Armando Maradona è morto. Come riportato dal Clarin, il 10 per eccellenza ha avuto un attacco cardiorespiratorio nella sua casa di Tigre, dove si stava riprendendo dopo l'operazione al cervello subita poche settimane fa. Il Pibe de Oro aveva da poco compiuto 60 anni. A 15 anni dalla scomparsa di George Best e a 4 da quella di Fidel Castro (suo grande amico), anche Diego ci lascia. La coincidenza è surreale, ma delle volte la vita, come il calcio, è veramente strana.

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

Articolo in aggiornamento