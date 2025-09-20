Ex Lazio | Inzaghi e l'Al Hilal si fanno riacciuffare: da 3-0 a 3-3!

TUTTOmercatoWEB.com

Simone Inzaghi subisce una clamorosa rimonta nei minuti finali contro l'Al Alhi. In vantaggio per tre reti a zero fino al 78', l'ex allenatore della Lazio subisce una rimonta che si concretizza in meno di quindici minuti. Dalla sostituzione di Theo Hernandez, poi è andato tutto in malora. Da lì in poi i due gol di Ivan Toney per gli avversari, al 78' e all'87'. Poi, dopo le sostituzioni di due dei migliori come Darwin Nunez e Ruben Neves, arriva il 3-3 che porta la firma di una vecchia conoscenza della Serie A come Merih Demiral.

