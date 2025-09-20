Ferrero "massacrato" per la sua fede giallorossa: l'ex presidente rivela l'episodio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ieri è stato un giorno storico per la Ternana, che ha accolto per la prima volta allo stadio Claudia Rizzo, prima presidente donna della storia. Al suo fianco, anche Massimo Ferrero, che la affiancherà nella governance delle scelte operative.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione - riporta ForzaRoma.info - l'ex numero uno della Sampdoria è stato protagonista di un particolare siparietto. "Non dire di che squadra eri tifosa. Non fare lo stesso errore che ho fatto io. Ho detto alla Sampdoria che ero tifoso della Roma e mi hanno ammazzato. Menti come mentono tutti i presidenti", ha rivelato l'ex blucerchiato.

