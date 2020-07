FIFA, ideata nuova tecnologia per il fuorigioco in vista del Mondiale 2022

La FIFA sta pensando di introdurre una nuova tecnologia per gli arbitri nelle situazioni di fuorigioco. Il nuovo sistema potrebbe entrare in attività a partite dal Mondiale del 2022 in Qatar. Sono già stati svolti alcuni test in occasione del Mondiale per Club del 2019, ma la nuova tecnologia non è ancora pronta per essere utilizzata. Il sistema riuscirebbe ad individuare il momento esatto in cui viene calciato il pallone e traccerebbe delle linee molto precise. In tal modo la segnalazione del fuorigioco sarebbe molto più precisa. A tal proposito si è espresso Johannes Holzmueller, del dipartimento di tecnologia e innovazione della FIFA:

“L’obiettivo è riuscire a lavorare con questo sistema in occasione della Coppa del Mondo in Qatar. L’idea alla base di questa tecnologia sul fuorigioco è quella di accelerare la revisione di tali situazioni di partita attraverso il VAR”.

