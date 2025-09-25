Genoa - Lazio, il duo che racconterà la sfida su Sky

Genoa - Lazio è il posticipo che chiuderà la quinta giornata di campionato. Il match è in programma lunedì 29 settembre, alle 20:45 il calcio d'inizio al Marassi. La partita sarà trasmessa in co esclusiva sia su Dazn sia su Sky nei canali dedicati. A raccontarla, nella diretta Sky, saranno le voci di Dario Massara per la telecronaca e Riccardo Montolivo per il commento tecnico.

