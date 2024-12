Giudice Sportivo, multa per la Lazio. E Zaccagni entra in diffida

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultimo comunicato del 2024 per il Giudice Sportivo di Serie A al termine della diciottesima giornata. È stata comminata una multa di 2mila euro per la Lazio in occasione della gara contro l'Atalanta: "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.". A livello di sanzioni disciplinari sul campo, invece, confermate le ammonizioni per Zaccagni e Rovella. Il capitano entra ufficialmente in diffida.