GOSSIP | Hernanes-Simeone, il siparietto in diretta: "coinvolto" il Cholo
22.03.2026 11:35 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
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A DAZN, dopo la vittoria del Milan sul Torino, ai microfoni è intervenuto Giovanni Simeone, l'attaccante figlio di Diego Simeone, attuale allenatore dell'Atletico Madrid, ed ex giocatore di Lazio e Inter. Hernanes, tra gli opinionisti del programma, ha detto all'attaccante del Torino: "C'è una cosa che volevo dirti. In aeroporto mi fermano in tanti..." CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > SIMEONE <
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.