Hellas Verona-Lazio: i precedenti al Bentegodi tra gioie e dolori

Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia in casa Lazio è tempo di rituffarsi in campionato. A tal proposito lunedì 6 febbraio alle ore 18:30 c'è in programma il match contro l'Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Un match non semplice per Zaccagni e compagni, che dovranno fare i conti con il ritrovato entusiasmo dei veneti desiderosi di colmare il gap con il quartultimo posto. A prescindere da ciò storicamente la sfida all'ombra dell'Arena è sempre stata ostica per i colori biancocelesti. Lo scorso anno agli albori dell'era Sarri, arrivò un pesantissimo 4-1 con poker del Cholito Simeone. L'ultimo successo della Lazio risale all'11 aprile 2021 quando l'allora formazione di Simone Inzaghi passò con un gol di Milinkovic nei minuti di recupero. Indimenticabile il 5-1 in favore della formazione romana nel 2020 con tripletta di uno strepitoso Immobile. Per ritrovare un pareggio bisogna andare piuttosto a ritroso, ovvero alla stagione 2014/2015. Finì 1-1 con botta e risposta tra Lulic e Toni. In generale le sfide giocare a Verona sono 25 e il bilancio vede i padroni di casa avanti con 10 vittorie. Gli aquilotti si sono affermati 6 volte, mentre i pareggi sono 9.