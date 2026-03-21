IFL 2026, seconda sconfitta per i Marines: Ferrara passa 27-17

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Seconda sconfitta consecutiva per i Lazio Marines, battuti 27-17 sul campo delle Aquile Ferrara al termine di una gara combattuta e rimasta in bilico a lungo. Un match che i biancocelesti avrebbero potuto portare a casa, ma deciso ancora una volta da episodi chiave e da alcune imprecisioni nei momenti decisivi.

L’avvio dei laziali è stato convincente: attacco efficace e difesa solida, con il primo touchdown firmato da Seth Morgan. Le Aquile hanno però risposto immediatamente, trovando il pareggio con uno schema ben disegnato che ha liberato il tight end Pascuotto in end zone.

I Marines hanno continuato a giocare con personalità e sono tornati avanti grazie al field goal di un sempre affidabile Impallomeni, chiudendo la prima parte di gara sul 10-7.

Nel momento migliore dei biancocelesti, però, è salita in cattedra la qualità degli estensi: Zack Wright, protagonista assoluto della partita, ha ribaltato il punteggio con una giocata su reverse che ha sorpreso la difesa laziale.

La squadra di Coach Heisey non ha mollato e nel terzo quarto ha trovato il nuovo vantaggio con il touchdown su passaggio di Morgan per il giovane Lorenzo Cinelli: 17-14.

Nel quarto periodo è arrivato l’episodio decisivo: su un punt dei Marines, ancora Wright ha cambiato l’inerzia della gara riportando il pallone in touchdown. Da quel momento i biancocelesti non sono più riusciti a rientrare, con Ferrara che ha poi chiuso i conti nel finale fissando il risultato sul 27-17.

Resta il rammarico per una partita giocata alla pari contro un avversario di alto livello, ma anche la consapevolezza che servirà maggiore precisione nei momenti chiave per restare in corsa playoff.

Ora non c’è tempo per fermarsi: domenica i Marines torneranno in campo a Roma contro i Frogs, per una sfida già decisiva.