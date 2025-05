Inter, Bisseck sul rigore contro la Lazio: "A volte va male, mi dispiace per tutti"

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in occasione del media day a cinque giorni dalla finale di Champions League contro il PSG. Tra i tanti temi, il tedesco è tornato a esprimersi sul rigore causato per fallo di mano contro la Lazio, che è costato poi il pareggio ai nerazzurri. Di seguito le sue parole.

"Il rigore contro la Lazio? Il calcio è così, a volte va bene e altre volte meno bene. Mi dispiace per tutti, per i tifosi, non per me. Eravamo davvero vicini a un altro scudetto, è successo e devo pensare al futuro. Ho fatto una buona gara, però tutti pensano solo a quello (ride, ndr). Anche io ho dimenticato che ho segnato. Devo crescere, possono capitare momenti del genere. Sabato è la cosa più importante e starò bene".

