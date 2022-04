Italia - Argentina, polverizzati i biglietti: tutto esaurito a Wembley

ULTIME DA FORMELLO PEDRO: “ALLA LAZIO SONO FELICE. SONO ORGOGLIOSO DI QUELLO CHE HO FATTO" Nel corso di un’intervista rilasciata a El Periodico, Pedro ha raccontato un’inedita parte di sé. Dalla famiglia, ai sogni di quando era un ragazzo agli inizi della sua carriera soffermandosi su ciò che lo rende orgoglioso di questo sport e della... Nel corso di un’intervista rilasciata a El Periodico, Pedro ha raccontato un’inedita parte di sé. Dalla famiglia, ai sogni di quando era un ragazzo agli inizi della sua carriera soffermandosi su ciò che lo rende orgoglioso di questo sport e della... WEBTV LAZIO-SASSUOLO 2-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "C'È STATA LA REAZIONE" La Lazio vince 2-1 col Sassuolo e si riporta momentaneamente al 5° posto. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con la soddisfazione di una reazione che c'è stata... La Lazio vince 2-1 col Sassuolo e si riporta momentaneamente al 5° posto. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con la soddisfazione di una reazione che c'è stata... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO DALLA SPAGNA: "LA LAZIO ORA ASCOLTA IL SIVIGLIA PER LUIS ALBERTO" Da anni si parla dell'interesse del Siviglia nei confronti di Luis Alberto ma ora, a qualche mese da una sessione di calciomercato destinata a essere "movimentata" in casa Lazio, qualcosa sembra esser cambiato. Almeno questo è quello che riportano... Da anni si parla dell'interesse del Siviglia nei confronti di Luis Alberto ma ora, a qualche mese da una sessione di calciomercato destinata a essere "movimentata" in casa Lazio, qualcosa sembra esser cambiato. Almeno questo è quello che riportano...