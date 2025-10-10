Italia, Gattuso: "I Playoff non sono scontati. Non scherziamo col fuoco"

Alla vigilia della sfida tra Italia ed Estonia, il ct azzurro Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa, durante la quale ha presenatato la gara valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: “La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili perché Israele è lì, non possiamo fare calcoli. Non andremo in automatico ai playoff e non dobbiamo scherzare col fuoco. Domani sarà una partita importante e fra tre giorni ce ne sarà un'altra. Finché la matematica non ci darà ai playoff, noi ci dobbiamo arrivare. Non scherziamo e vediamo di essere seri: io e i miei giocatori lo sappiamo, c'è da fare ancora tanto e ci giochiamo molto. Ricordiamocelo bene".

Vedrete il primo tempo di Norvegia - Italia?

"No, dobbiamo pensare alla partita di domani. Ci giochiamo tanto, dobbiamo fare punti e quello che succede succede. Massima concentrazione e poi vedremo cosa succederà".

Rivedremo lo stesso coraggio dell'Italia?

“Penso di sì. Devo ringraziare questi ragazzi, c'è un'aria che mi piace ma anche voglia e intensità. Dobbiamo imparare ad annusare il pericolo, ci piace anche stare nella metà campo avversaria. Sono molto contento di quello che sto vedendo. I ragazzi stanno bene insieme, è quasi un peccato si debba giocare domani... Ci dobbiamo confermare, vi posso assicurare che vedo un bell'ambiente e grandi allenamenti".

