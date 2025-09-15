Italia, Gravina: "Non giocare contro Israele? Vorrebbe dire non andare al Mondiale"
Il prossimo 14 ottobre l'Italia sarà impegnata nuovamente contro Israele nell'ambito della sfida valida per i Mondiali 2026. Una sfida, quella contro la formazione israeliana, caratterizzata da tantissime polemiche in virtù della situazione che si sta vivendo a Gaza.
In merito ecco le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina ai microfoni di Rai Radio 1: "Non giocare a Udine contro Israele vorrebbe anche dire non andare al Mondiale e favorire Israele in questo percorso. Con la Uefa metteremo in atto qualche iniziativa umanitaria".
