Juve, Allegri: "Il nostro lo spirito giusto per vincere. Lazio? Difficile affrontarla"

La Juventus vince all'Allianz Stadium e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia. Ai bianconeri basta la rete di Bremer per eliminare la Lazio di Sarri autrice di una prestazione decisamente opaca. Questa la disamina del tecnico Massimiliano Allegri ai microfoni di Mediaset: “Stasera è stata una bella partita, abbiamo giocato bene sia nel primo che nel secondo tempo quando la Lazio ha tenuto più la palla, abbiamo concesso poco e niente. La cosa più importante è l’atteggiamento, cosa che non abbiamo avuto contro il Monza. Stasera i ragazzi sono stati bravi. Per vincere le partite oltre alla tattica e alla tecnica ci vuole lo spirito giusto come quello di questa sera, abbiamo giocato con pazienza contro un buon pressing della Lazio. Lazio timorosa? Io credo che giocare contro la Lazio non è semplice, se li lasci andare in velocità diventano molto bravi, li abbiamo rallentati. L’unico che poteva prendere la palla di testa era Milinkovic e abbiamo difeso bene anche sui cross. Giocare una gara importante come quella di stasera non era semplice, abbiamo messo una buona base per ripartire in campionato.

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria della sua Juve anche in conferenza stampa:

Possiamo definire questa la vittoria del centrocampo?

“La squadra ha fatto una bella partita, i ragazzi hanno dato anche una buona risposta e non era semplice. Facile dire dall’esterno che abbiamo tanti obiettivi da raggiungere, ma la mazzata dei 15 punti si fa sentire. Venivamo da una brutta sconfitta col Monza, un primo tempo giocato male in cui avevamo subito due gol. Stasera la squadra era presente in campo, tutti insieme, hanno difeso, attaccato, hanno fatto anche delle buone trame di gioco. Nel primo come nel secondo tempo. Non concedendo niente alla Lazio, non scatenando velocità alla Lazio. Una vittoria che si sono meritati”.

A due minuti dalla fine?

“Bisogna capire i momenti della partita. La palla va gestita in un altro modo”.

Difesa inviolabile. Vale più questo?

“Quando non abbiamo avuto la palla, i primi che erano messi bene, ordinati, erano Vlahovic e Kean che hanno lavorato bene, non hanno fatto passare la palla nel mezzo. Quando la squadra è ordinata, è più difficile che subiamo gol. Questa sera è stato fatto questo”.

Quanto conta la semifinale di Coppa Italia con quest’atteggiamento rispetto anche a tutto quello che sta accadendo all'esterno?

"Questa è una nuova esperienza per tutti, abbiamo responsabilità addosso, dobbiamo fare un bel campionato, in Coppa Italia. Giochiamo con l’Inter, vediamo cosa succederà. Oggi era importante vincere perché bisogna switchare dopo aver fatto un solo punto nelle ultime tre partite. Dal Napoli in poi avevamo subito gol con troppa facilità, e questo non è neanche da noi”.

Vlahovic e Chiesa?

“Pensavo facessero peggio, hanno fatto molto bene. Federico è stato molto ordinato, bravo. Vlahovic ha fatto buone cose, così come il resto della squadra”.

Condizioni di Pogba?

“Pogba ha fatto una partita amichevole, sette giorni fa contro una squadra di dilettanti. Ha fatto 45’ sei mesi fa e l’ultima partita ad aprile. Ci vuole un po’ di tempo e pazienza”.

Più netta la vittoria di quest’oggi rispetto a quella del campionato? Bravi voi o il demerito è della Lazio?

“Siamo stati bravi a non concedere campo, soprattutto vicino all’area. Se vai fuori tempo sulla prima uscita, ti mettono in difficoltà, hanno grande tecnica”.

Quarto posto?

“Credo che l’Inter non abbia problemi. Milan, Lazio, Roma e Atalanta hanno il 25% di probabilità. La Lazio gioca bene, se la scateni in velocità diventa una squadra difficile da affrontare. Siamo stati bravi a non concedere campo, soprattutto vicino all’area”.

Metabolizzata l’ultima sfida?

“Bisogna andare piano nelle cose. Col Monza abbiamo sbagliato il primo tempo. Il calcio è questo e va accettato. Oggi abbiamo fatto una bella partita, ma dobbiamo essere pronti contro la Salernitana, per noi è uno scontro diretto”.