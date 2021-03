Juventus, Marco Storari positivo al Covid-19: il comunicato del club

Preoccupazione in casa Juventus per qualche caso di Covid-19 presente nella formazione Under 23. Dopo l'annuncio del giocatore Filippo Ranocchia, è il turno di Marco Storari. L'ex portiere bianconero ricopre attualmente il ruolo di Professionals Talent Development, ed è risultato positivo al Coronavirus. Il suo compito, in altre parole, è quello di supervisionare i giovani, facendo una sorta di raccordo con la prima squadra allenata da Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra. La speranza in casa Juventus è che la serie di contagi si fermi, non arrivando a riguardare anche i "grandi".

