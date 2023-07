La Liga spagnola è pronta cambiare nome: tutti i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi sarà una giornata importante per i campionati professionistici spagnoli. Nelle scorse settimane è stato annunciato il nuovo logo della Liga spagnola, oggi dovrebbe essere annunciato l'accordo con EA Sports come nuovo “title sponsor”. Il nome definitivo non è stato ancora svelato ma come riporta El Mundo Deportivo. La certezza è che il massimo campionato spagnolo avrà un nome diverso dalla seconda divisione. L'accordo con EA Sports sarà un accordo quinquennale, in cui LaLiga cercherà di mettersi in contatto con il pubblico globale tramite i videogiochi, con acquisizione di dati e numerose prospettive dal punto di vista tecnologico.

Liga, ecco come è sempre stato

Le due leghe spagnole si chiamano prima e seconda divisione ( Primera e Segunda per la precisione). In precedenza fu BBV a raggiungere un accordo con il calcio professionistico che durò fino alla stagione 2015/2016, quando la prima divisione e la cadetteria avevano due nomi diversi. Nel 2016/2017 c'è stato un cambio nome con il passaggio al “Banco Santander”, tale accordo è stato mantenuto fino al 30 giugno, quando è stato interrotto. Oggi inizia una nuova fase. Questo passo vuole portare una crescita all'interno del movimento spagnolo e in tutte le sue competizioni.

