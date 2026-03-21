Lazio, a Bologna il primo gol di Lulic: il momento amarcord del club - VD
21.03.2026 21:00 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Domenica 22 marzo andrà in scena la sfida tra Bologna e Lazio, valevole per la trentesima giornata di Serie A. I felsinei sono galvanizzati dal successo contro la Roma negli ottavi di Europa League; la Lazio vuole dar seguito alla vittoria contro il Milan dello scorso weekend.
Un match dal sapore speciale, soprattutto per una vecchia gloria biancoceleste. Il 23 ottobre 2011, al Dall'Ara, è arrivato infatti il primo gol con l'aquila sul petto di Senad Lulic. Il bosniaco trova il gol del 2-0 biancoceleste grazie all'assist di Djibril Cissè.
Il primo gol è sempre importante, ma Lulic viene definito l'eroe del 26 maggio per un motivo. Quello più importante, infatti, sarebbe arrivato due anni dopo.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.