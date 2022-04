Lazio, Bianchessi: "Io verso le dimissioni? Vi spiego la situazione"

Il responsabile del settore giovanile della Lazio ha voluto fare chiarezza riguardo alle voci su un possibile addio al club biancoceleste.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Possibile addio entro poche settimane. Il motivo? Poco spazio dei "suoi" giovani in Primavera. S'erano sparse queste voci, nella giornata odierna, intorno a Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio. Dimissioni pronte e addio ai biancocelesti dopo quattro anni, uno scenario che proprio Bianchessi però ha smentito alla webtv Cuore di Lazio: "A Roma di voci ne girano tutti gli anni, io sono un po' stanco dopo 31 anni che faccio questo lavoro. Ma ho assicurato, anche alle famiglie dei ragazzi, che il prossimo anno sarò ancora alla Lazio. Poi vedremo, sono lontano circa 600 km dalla mia famiglia e quindi il prossimo anno decideremo il da farsi. Vedremo se andrò in pensione, se continuerò o se magari deciderò di fare il direttore sportivo in Serie A o in Serie B. Sicuramente, però, posso smentire le voci di un addio alla fine di questa stagione, vedremo nel 2023". Per ora nessuna separazione tra la Lazio e il guru del settore giovanile. Ogni discorso è rimandato di dodici mesi.