Lazio, Canovi: "C'è malcontento, i tifosi non vogliono più Lotito!"
22.03.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Dario Canovi ha parlato della situazione della Lazio soffermandosi sia sul futuro di Sarri che sulla protesta dei tifosi contro il presidente Lotito. Di seguito le sue parole.
"Sarri lascerà la Lazio? Visti i rapporti con Lotito, direi di sì. Anche se sarebbe l'ennesima sciocchezza della Lazio. I tifosi oggi sono in rotta con il presidente Lotito ed è dura che un patron continui a stare in sella nonostante il malcontento popolare. Se Lotito dovrebbe vendere la Lazio? Non secondo me, ma per i tifosi. Il popolo biancoceleste non vuole più Lotito, è il parere che si percepisce andando in giro per Roma".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.