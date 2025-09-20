Lazio, caso Vecino. Sarri fa il punto: "Ecco quando può tornare a disposizione"

Resta il mistero di Vecino. L'uruguaiano, dopo aver saltato le prime tre giornate di campionato, salterà anche il derby della Capitale, nonostante sia clinicamente guarito. In conferenza stampa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato proprio del suo recupero e delle sue condizioni. Queste le sue parole: "Vecino è ancora in mano all’area medica, fa allenamento differenziati. Spero la prossima settimana ritorni a disposizione per allenarsi con noi".

