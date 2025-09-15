Lazio, chi salterà il derby? Sarri fa il punto su Rovella, Castellanos e gli altri infortunati

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il giorno dopo la partita persa dalla sua Lazio contro il Sassuolo, il tecnico Maurizio Sarri ha fatto anche il punto sugli infortunati, in seguito a una riunione avuta con lo staff medico.

"Ho fatto una riunione con il dottore, Lazzari ha fatto gli esami strumentali, sembra ci sia una piccola lesione al soleo. Vecino è guarito, ma le sue sensazioni non sono estremamente positive. Rovella e Castellanos faremo di tutto per recuperarli, non sembra nulla di grave ma non è garantito che saranno titolari al derby. Patric potrebbe essere agli ultimi giorni in cui si allena a parte, a fine settimana o all'inizio della prossima dovrebbe rientrare in gruppo. Nelle trasferte è sempre voluto stare con la squadra, è un segnale positivo come i tanti tifosi che c'erano ieri a Reggio Emilia. Non ci deve essere preoccupazione, io dall'inizio dell'anno ho detto che dovevo portare grandissima pazienza, la deve portare tutto l'ambiente. È un'annata di grande difficoltà, lo sapevamo. È una squadra diversa, non più quella di Como, non ci sono motivi di grande preoccupazione, ma di pazienza".

