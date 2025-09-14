Lazio, Compagnoni: "Castellanos non è un top player, ma è forte. E io lo vorrei..."

Diversi i temi affrontati nello studio di Sky Sport nel pre partita di Sassuolo - Lazio, Castellanos è stato tra questi. Maurizio Compagnoni ha detto la sua sull'attaccante argentino e sull'importanza che questo ha all'interno della squadra di Sarri. Le sue parole: "Castellanos è uno che va comodamente in doppia cifra, dubito che arriverà a 20 gol. Non è un top player, ma è un centravanti che nella mia squadra vorrei sempre. È completo, non ti fa 20 gol ma è forte".

