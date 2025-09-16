Lazio, crollo totale contro il Sassuolo: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Al Mapei vince il Sassuolo. La Lazio fa un passo indietro gigante rispetto alla bellissima vittoria contro il Verona. Seconda sconfitta in tre partite, ancora senza appello come a Como. Sarri nervoso, arrabbiato e deluso addirittura lascia lo stadio. Non si salva praticamente nessuno. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 5,5, Gila 6, Romagnoli 5,5, Tavares 5; Guendouzi 6 (80' Isaksen sv), Rovella 5 (40' Cataldi 5,5), Dele-Bashiru 4 (46' Belahyane 5,5); Cancellieri 4,5 (60' Pedro 6), Castellanos 5 (60' Dia 5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 5, Gila 5, Romagnoli 5, Tavares 5,5; Guendouzi 5,5 (80' Isaksen sv), Rovella 5 (40' Cataldi 5), Dele-Bashiru 4,5 (46' Belahyane 6); Cancellieri 4,5 (60' Pedro 5,5), Castellanos 5 (60' Dia 5), Zaccagni 5. All.: Sarri 5.
TUTTOSPORT - Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 5, Tavares 6; Guendouzi 6 (80' Isaksen sv), Rovella 6 (40' Cataldi 6), Dele-Bashiru 5,5 (46' Belahyane 5,5); Cancellieri 5,5 (60' Pedro 5,5), Castellanos 5,5 (60' Dia 6), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6.
IL MESSAGGERO - Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 5,5, Tavares 5,5; Guendouzi 6 (80' Isaksen sv), Rovella 5 (40' Cataldi 5), Dele-Bashiru 4 (46' Belahyane 5,5); Cancellieri 4 (60' Pedro 5), Castellanos 5 (60' Dia 5), Zaccagni 5. All.: Sarri 4,5.
IL TEMPO - Provedel 5,5; Marusic 5,5, Gila 5,5, Romagnoli 5,5, Tavares 5; Guendouzi 5 (80' Isaksen sv), Rovella 5 (40' Cataldi 5), Dele-Bashiru 4,5 (46' Belahyane 5); Cancellieri 5 (60' Pedro 6), Castellanos 5 (60' Dia 5), Zaccagni 5. All.: Sarri 5.
LA STAMPA - Provedel 6; Marusic 6,5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 5; Guendouzi 5,5 (80' Isaksen 6), Rovella 6 (40' Cataldi 6), Dele-Bashiru 5 (46' Belahyane 6); Cancellieri 5,5 (60' Pedro 6), Castellanos 6 (60' Dia 5,5), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 5.
LA REPUBBLICA - Provedel 6; Marusic 6, Gila 5,5, Romagnoli 5, Tavares 5,5; Guendouzi 6 (80' Isaksen sv), Rovella 6 (40' Cataldi 6), Dele-Bashiru 4,5 (46' Belahyane 6); Cancellieri 4,5 (60' Pedro 6), Castellanos 5,5 (60' Dia 5,5), Zaccagni 5. All.: Sarri 5.
IL CORRIERE DELLA SERA - Provedel 5,5; Marusic 6, Gila 5,5, Romagnoli 5, Tavares 5; Guendouzi 5 (80' Isaksen sv), Rovella 5,5 (40' Cataldi 5), Dele-Bashiru 5 (46' Belahyane 5); Cancellieri 5 (60' Pedro 5), Castellanos 5 (60' Dia 5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.
Pubblicato il 15/09