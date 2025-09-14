Lazio, Di Canio: "Sarri è un lamentoso, ma uno come lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Prima del calcio d'inizio di Sassuolo - Lazio, direttamente dallo studio di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato così il momento dei biancocelesti e soprattutto il lavoro e l'approccio di Sarri dopo aver saputo del mercato bloccato. Le sue parole: "Mercato bloccato? Lo ha accettato. Uno come lui cinque anni fa sarebbe andato via per l’onore, per la parola che non era stata rispettata. Stavolta è rimasto, anche per i tifosi. Gli piace costruire e insegnare, le sfide gli piacciono. Le caratteristiche per il suo 4-3-3 ci sono. Sappiamo che è un lamentoso, prima per le coppe e adesso per le Nazionali. Io gli voglio bene, ma ha il retaggio di quando lavorava con i dilettanti".

