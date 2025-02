Lazio, Floriani Mussolini grandi numeri in Serie B! E a Formello...

Tornare alla Lazio gli piacerebbe, è stato lui stesso a confessarlo in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Radio Laziale. E a Formello l'idea non la disdegnato, tutt'altro, probabilmente è un pensiero fisso fin da quando lo hanno ceduto in prestito secco, con diritto di riscatto e controriscatto, alla Juve Stabia nella speranza di dargli ancora più continuità di quanta ne aveva già trovata l'anno precedente con il Pescara in Serie C. Romano Floriani Mussolini, però, non solo non ha pagato lo scotto del salto di categoria, non solo sta giocando quasi sempre da titolare, ma è anche uno dei giocatori più interessanti delle Vespe di Guido Pagliuca e probabilmente dell'intero campionato.

I NUMERI DI FLORIANI MUSSOLINI - Su 26 partite giocate dalla Juve Stabia in stagione, Floriani Mussolini è stato titolare in 24, rifiatando solo contro Reggiana e Palermo, e arrivando perfino a realizzare 1 gol - contro il Cesena - e 2 assist. Una stagione fantastica per lui e per la sua squadra che sogna una qualificazione ai playoff e, magari, un clamoroso approdo in Serie A. Intanto, però, Floriani Mussolini si gode il momento, nonostante la squalifica (per diffida) che lo costringerà a saltare la prossima uscita contro il Pisa secondo in classifica.