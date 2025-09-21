Lazio, Giaccherini: "Salvo la reazione del secondo tempo, Pellegrini e Castellanos..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio esce sconfitta dal derby, sotto di un gol non è riuscita a riacciuffare il pareggio nonostante le occasioni create. A rendere la domenica ancor più amara la doppia espulsione, prima Belahyane e poi Guendouzi, e il doppio infortunio di Dele-Bashiru e Rovella. Nel post gara, a Dazn, Giaccherini ha commentato così la prestazione dei biancocelesti: "Io salvo la reazione che c’è stata nel secondo tempo, l’ingresso di Pellegrini e Castellanos a differenza di Tavares. È stata sfortunata, avrebbe meritato il gol. La cosa negativa è che ha perso la testa, le espulsioni pesano per le prossime partite. Perde pezzi".

