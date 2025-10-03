Lazio, Gila fiducioso: "Credo nelle nostre potenzialità, qui c'è un progetto importante"

Nell'intervista rilasciata per il match program di Lazio - Torino, Mario Gila ha parlato anche delle potenzialità del gruppo allenato da Sarri, dicendosi fiducioso per il futuro.

"Credo molto nelle potenzialità di questa Lazio. Siamo una squadra in crescita con un progetto importante, con il tempo faremo grandi cose. Abbiamo molta fiducia nei nostri mezzi. Cancellieri? Sono felice per lui, abbiamo un bel rapporto. Spero che continui così perché sappiamo quanto può darci, abbiamo bisogno del suo talento".

