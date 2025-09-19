Lazio, Groupama conferma l'accordo come premium partner: il comunicato

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i più importanti player del settore assicurativo in Italia, rinnova il suo impegno a supporto del calcio italiano, confermando, per la stagione 2025-2026, la sua presenza come Premium Partner della S.S. Lazio.

Un impegno che si lega al club storico in Serie A, capace di infiammare la passione di numerosi tifosi in tutta Italia.

Questa partnership strategica celebra la lunga tradizione sportiva della S.S. Lazio, con il suo profondo radicamento nella Capitale. In un contesto dove la passione per il calcio si conferma un potente motore collettivo, la scelta di Groupama Assicurazioni di affiancare questo colosso del calcio riflette una visione che va oltre il campo da gioco.

Con 25,5 milioni di tifosi 1 in Italia, il calcio incarna valori fondamentali come spirito sportivo, spirito di squadra e condivisione, principi che ispirano anche il modo di fare impresa di Groupama, che riconosce in questo sport un veicolo autentico per entrare in contatto con le persone.

“Il calcio è molto più di uno sport: è una passione che unisce e ispira. In Groupama, crediamo profondamente nei valori autentici che lo sport trasmette – il lavoro di squadra, la dedizione, il perseguimento di un obiettivo comune – valori che risuonano con il nostro approccio mutualistico. Siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno per la squadra storica S.S. Lazio perché, in qualità di assicuratori, vogliamo essere ancora di più al fianco degli italiani, sostenendo ciò che amano e ciò che li emoziona ogni giorno. È una scelta che rafforza il nostro legame con le comunità e che ci ispira a raggiungere insieme nuove vittorie, sul campo e nella vita” - ha dichiarato Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni.

“Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Groupama Assicurazioni - il commento di Marco Canigiani, Direttore Marketing della S.S. Lazio - un partner che condivide con noi valori fondamentali come spirito di squadra, impegno e vicinanza alle persone. Questa partnership, che si rinnova stagione dopo stagione, testimonia la solidità del legame costruito negli anni e la comune volontà di sviluppare progetti capaci di coinvolgere i nostri tifosi e le comunità locali”.

Groupama Assicurazioni - che opera nel mercato assicurativo italiano con circa 800 dipendenti e una rete composta da quasi 1.000 agenti capillarmente diffusi su tutto il territorio - anche quest’anno è fianco a fianco della S.S. Lazio. La Compagnia lavorerà a stretto contatto con la squadra per realizzare iniziative esclusive per i tifosi del club, in linea con il suo approccio di prossimità alle persone e alle comunità locali, vivendo lo sport con spirito di squadra e condivisione. Un approccio che, negli anni, ha fatto sì che Groupama fosse percepita come un punto di riferimento per l’intera comunità. La Compagnia sarà, inoltre, presente nello stadio con backdrop pubblicitari, ritorni televisivi e opportunità esclusive per i propri clienti".