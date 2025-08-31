Lazio, Guendouzi a LSC: "Posso segnare di più! Ho parlato con Sarri e..."

Nel post partita di Lazio - Verona, Matteo Guendouzi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole sulla vittoria dell'Olimpico: "Siamo molto contenti di aver vinto in casa la prima partita della stagione. È stato molto importante fare risultato qui, per noi giocare con i tifosi è bellissimo, dobbiamo vincere di più qui. Ho parlato con Sarri, mi ha detto che posso fare più gol. Per me è un obiettivo segnare di più, lavoriamo tanto per giocare come stasera. Cercheremo di fare una stagione importante".

"Rovella? È un giocatore di altissimo livello, di classe mondiale, è tra gli italiani più forti nel suo ruolo. Lui e Cataldi possono fare tante belle cose, sono contento di giocarci insieme perché ha capito il calcio di Sarri. E anche lui può segnare di più come me. Sono molto contento se dovesse riuscire a fare più partite come quella di oggi. Taty e Dia? Sono diversi, due grandi giocatori che possono fare tanti gol. Per la squadra è fondamentale che i nostri attaccanti segnino 10/20 gol".

"Belahyane? Per me è meglio da vertice nel centrocampo, ma oggi ha fatto bene anche da mezzala in poco tempo. È giovane ma ha tante qualità, ricordo che l'anno scorso contro di noi aveva giocato bene. Può comunque lavorare in entrambi i ruoli. Contro il Como abbiamo fatto una bruttisima partita, abbiamo giocato come bambini. Questa settimana abbiamo lavorato tanto per tornare a vincere e farlo così non era semplice. Ora bisogna andare avanti tutti insieme, siamo molto contenti per l'atmosfera di questa sera e credo che possiamo vincere ancora più partite in casa".

