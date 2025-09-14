Lazio, i convocati di Sarri per il Sassuolo: la scelta su Vecino, Rovella e Isaksen

14.09.2025 di Andrea Castellano
Fonte: sslazio.it
"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in trasferta contro il Sassuolo (ore 18:00).

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni".