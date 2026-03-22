Lazio, Ianni a Dazn: "Vogliamo dare continuità. Isaksen? Gli manca..."
Marco Ianni oggi sostituirà il tecnico Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio a causa della squalifica subita dal Comandante durante il match contro il Milan. Nel pre-partita di Bologna - Lazio, il vice allenatore dei biancocelesti è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la gara. Di seguito le sue parole:
"La squadra viene da due vittorie importanti che ci hanno dato fiducia e autostima, aldilà di un paio di episodi abbiamo risposto sempre bene a livello di mentalità e impatto sulla partita, vogliamo dare continuità. Isaksen? A inizio anno ha avuto la mononucleosi, ha vissuto un inizio difficile, adesso sta nel suo momento migliore e può tirar fuori tutte le sue qualità, trovando la continuità, quel che gli manca per fare lo step successivo".