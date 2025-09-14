Lazio, Ianni a Sky: "Dispiace aver deluso i tifosi. Non è facile, ma dobbiamo..."

Non c'è Sarri ai microfoni di Sky Sport, al suo posto ha parlato il vice Marco Ianni che ha commentato così la sconfitta della Lazio contro il Sassuolo: "Diversa, sicuramente per atteggiamento. Abbiamo fatto troppo poco per vincerla, in alcuni tratti l’avevamo in pungo ma eravamo lenti nella manovra. Abbiamo creato troppo poco per vincerla. La Lazio deve fare di più, dispiace di aver deluso il popolo laziale che era venuto in massa. Dispiace perché era una partita importante per mille motivi, abbiamo fatto troppo poco per vincerla. L’episodio in una gara così fa la differenza”.

“Come possiamo migliorare il peso offensivo? Per caratteristiche non abbiamo centrocampisti con tanti gol, quindi dobbiamo puntare sulla circolazione di palla. Nel primo tempo a tratti siamo stati padroni della partita, ma troppo lenti e prevedibili ed è difficile così fare male all’avversario. Trovare la medicina non è facile, oggi abbiamo subito poco ma abbiamo creato anche troppo poco. La soluzione è di mettere in condizione chi gioca davanti di attaccare meglio, ma probabilmente è la velocità di palla e di idee che dobbiamo migliorare”.

“La squadra riesce a essere abbastanza ordinata in campo, poi bisogna trovare l’equilibrio tra essere ordinati e pericolosi. Bisogna trovare il giusto mix tra equilibrio e pericolosità. Al di là di questo, ci vuole tanta energia per affrontare le partite e per venire a Sassuolo e vincere. Il Sassuolo è un’ottima squadra con giocatori importanti”.

