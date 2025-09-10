Lazio | In borsa il titolo è da Scudetto: l'andamento più recente

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Se si facesse una fotografia della situazione odierna, la realtà ne uscirebbe ribaltata: la Lazio in borsa ha fatto registrare un -2,67%, con la chiusura a 1,095 euro contro gli 1,125 euro di ieri. Il dato singolo però è poco indicativo, anzi assolutamente fuorviante. Analizzando un range più ampio, l'ultimo mese, gli ultimi tre mesi, sei mesi o un anno, si scopre che il titolo biancoceleste ha avuto un incremento importante, addirittura in uno di questi spazi temporali superiore al 50%.

L'11 settembre 2024 il prezzo ad azione era fissato a 0,722 euro, esattamente 0,373 euro meno di oggi: in 365 giorni l'incremento è stato del 51,66%, con picchi di rialzo a fine novembre, fine agosto e in questi primi giorni di settembre. Prendendo in esame gli ultimi sei mesi la crescita è del 17,24%, che si attesta al 36,88% negli ultimi tre mesi e al 30,36% nell'ultimo mese. In particolare, tra il 18 agosto e oggi, in ben quattro occasioni il segno più ha superato il 6% (22 agosto +8,89%, 25 agosto +6,63%, 26 agosto +9,09% e 9 settembre +6,13%), mentre in due occasioni il segno meno ha superato il 4% (27 agosto -6,58% e 2 settembre -4,23%).

Sicuramente questi numeri segnalano un incremento importante di movimentazione del titolo, ma un'analisi più approfondita è impossibile senza conoscere la natura e l'identità dei soggetti coinvolti. Va ricordato che il titolo della Lazio è particolarmente soggetto a volatilità, dal momento in cui il flottante, ossia la quota in circolazione sul mercato, è limitato. Quindi ciò implica che pochi scambi possono causare grandi variazioni di prezzo.

