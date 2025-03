Lazio, Isaksen a LSC: "Bello San Siro, ma l'Olimpico di più. Sono felice, ora testa all'Europa"

Tra i protagonisti di Milan - Lazio, oltre a Zaccagni e Pedro, c'è sicuramente Isaksen, autore di una grande prestazione. Il danese, nel post partita, è stato intercettato dai microfoni ufficiali del club e ha raccontato le sensazioni provate al triplice fischio: "Sicuramente è un bello stadio, forse il migliore d’Italia solo l’Olimpico è più bello. È stata una bella serata, troppo felice di aver preso tre punti qui. Era troppo importante per noi, siamo tornati dove dovevamo essere. Non abbiamo fatto abbastanza quando erano rimasti in dieci, abbiamo perso tempo e loro hanno fatto bene. Il Milan ha giocatori fortissimi e quindi diventa difficile. Sono felice per il gol di Pedro, ma non sono felice del gol dell’1 a 1. Non è stato intelligente”.

“Non so se sia il mio anno e il nostro, ma mi sembra che facciamo sempre di più ogni partita. Abbiamo perso un po troppi punti, ma ecco ci siamo e siamo pronti anche per l’Europa League. Ora Plzen e poi l’Udinese, partite difficili ma siamo dove vogliamo. Giovedì partita importante fuori casa, sarà difficile contro una squadra forte e uno stadio complicato. Dobbiamo essere pronti, sicuramente lo saremo per una grande partita e andiamo vincere così poi giochiamo a casa”.

