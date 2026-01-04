Lazio - Napoli, "l'abbraccio" della Nord per Sarri: la risposta del mister
È in corso il primo tempo di Lazio - Napoli all'Olimpico, gara sentitissima non solo dai tifosi. La Nord ha fatto sentire sin da subito il proprio sostegno ai biancocelesti dando spettacolo con una coreografia, poi c'è stato spazio anche per Sarri.
Il tecnico è tornato in panchina dopo una settimana intensa in seguito all'operazione al cuore a cui si è sottoposto nei giorni scorsi. I sostenitori hanno voluto mandargli un abbraccio simbolico e fargli sentire il loro supporto intonandogli un coro. Accolto con molto piacere dal tecnico che si è voltato verso il settore e ha applaudito ringraziandoli.
