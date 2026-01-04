Lazio - Napoli, oltre il danno anche la beffa: Sarri perde Noslin

04.01.2026 14:11 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Oltre il danno anche la beffa, la Lazio è costretta a giocare in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Noslin. L'attaccante è stato ammonito due volte: prima per il parapiglia che lo ha visto coinvolto insieme a Milinkovic - Savic, poi per un fallo su Buongiorno. 

Cartellino rosso per il numero 14 che sarà costretto a saltare la sfida con la Fiorentina, in programma mercoledì 7 alle 20:45 di nuovo all'Olimpico, per scontare un turno di squalifica.

