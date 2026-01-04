Lazio - Napoli, rissa tra Marusic e Mazzocchi: Massa li caccia entrambi

TUTTOmercatoWEB.com

Un finale di gara infuocato all'Olimpico tra Lazio e Napoli. I biancocelesti sono sotto di due gol e a rendere la situazione ancora più complicata la gestione della partita da parte di Massa.

All'87° minuto del secondo tempo dopo un contatto di gioco tra Marusic e Mazzocchi, scoppia la rissa tra i due. Entrambi i giocatori si sono spintonati e poi la situazione è degenerata, sono intervenute entrambe le panchine e poi il fischietto che ha estratto il rosso diretto per entrambi. Anche il terzino salterà la Fiorentina insieme a Noslin. Il numero 77 poi, ha lasciato il campo e mentre si dirigeva verso il tunnel ha ricevuto gli applausi dei tifosi.

