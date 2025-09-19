Lazio, Piscedda: "I dettagli decideranno il derby. E da Romagnoli mi aspetto..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha presentato il derby di domenica contro la Roma di Gasperini, commentando anche alcuni singoli della rosa della Lazio.
"Mi aspetto una grande partita di Romagnoli, da vero leader e con grande personalità. Il risultato può essere deciso anche da piccoli dettagli, ma la prestazione e l’impegno devono esserci al 100%. Il leader deve essere il pubblico, come è sempre stato. La Lazio mi sembra una squadra umile e quindi più disposta al sacrificio, mi aspetto grande carattere. Il derby non si vince con la tattica, se l’allenatore prepara una partita solo tatticamente sbaglia, bisogna lavorare tanto sull’aspetto mentale e caratteriale. Zaccagni e Castellanos simulano molte volte, Rovella invece spesso parla con gli arbitri in maniera molto brusca, gli arbitri si sono segnati questi nomi".