Lazio, Plastino: "Soffre di sdoppiamento della personalità. Sarri..."

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte in vista del big match tra Lazio e Napoli, in programma domenica 28 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma: “Il Napoli torna dalla finale di Supercoppa con una valigia piena di amarezza. L'arbitraggio è stato scadente ed ha danneggiato il Napoli. Capiterà magari che alla prossima partita del Napoli, ci sarà qualcuno che si lamenterà a priori perché diranno che adesso vorranno rimettere le cose a posto al Napoli e ci rimetteremo noi.

Una dichiarazione del genere potrebbe essere detta proprio da Sarri. Non credo che tutto il mondo del calcio sia inquinato. È chiaro che in tutti i campi dove sono in tanti a lavorare c'è chi è bravo, chi meno, chi è un po' losco e chi no. Fa parte della vita. Noi giornalisti continuiamo a raccontarlo ma ovviamente siamo certi che non tutto il mondo del calcio sia inquinato.

Altrimenti ci vorrebbe più un giallista che non un giornalista sportivo. La Lazio soffre di sdoppiamento della personalità e alterna buone prestazioni a cose assolutamente negative. E la partita con l'Inter in Supercoppa è stata terrificante per quanto riguarda il gioco della Lazio. Mazzarri invece sta cercando di fare il suo e credo che il Napoli possa fare risultato, divertendoci di meno ma farà risultato".