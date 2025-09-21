Lazio - Roma, "amuleto" Zaccagni: il bilancio nei derby gli sorride

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Arriva il derby e la Lazio si aggrappa al suo "amuleto": Mattia Zaccagni. Se c'è uno che sa cosa significa per il popolo laziale la sfida contro la Roma è proprio lui, il 30enne "arciere" cesenate che nella stagione passata è uscito indenne dalla rivoluzione voluta dalla società ed è stato promosso capitano da Baroni. Cinque i derby giocati in biancoceleste - tre dei quali con Sarri in panchina - e una sola sconfitta, quella dello scorso 5 gennaio nel match d'andata dell'ultimo campionato (2-0). Nelle altre quattro stracittadine, riporta Corriere dello Sport, con Zaccagni in campo tre vittorie e un pareggio.

Dopo aver saltato nella sua prima stagione alla Lazio il doppio appuntamento calcistico più sentito della Capitale, l'esterno ha giocato da titolare il suo primo derby il 6 novembre 2022, festeggiando la vittoria per 1-0, "griffata" da Felipe Anderson. Ancor meglio al ritorno, quando è stata sua la firma sull'1-0 rifilato il 19 marzo del 2023 ai giallorossi di Mourinho. Ancora out per infortunio nelle due stracittadine del campionato successivo, Zaccagni in quella stagione ha però deciso il derby di Coppa Italia (10 gennaio 2024), spiazzando al 51' Rui Patricio su rigore e consegnando ai biancocelesti il pass per la doppia semifinale contro la Juventus. Fascia da capitano al braccio sì, ma niente gol nell'ultimo derby, quello del 13 aprile scorso (1-1).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.