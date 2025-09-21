Lazio - Roma, Dele-Bashiru infortunato: Sarri costretto al cambio

È durato appena tredici minuti il derby di Dele-Bashiru. Il centrocampista della Lazio si è fermato toccandosi la coscia destra, un problema al flessore costringe Sarri al cambio. Il biancoceleste esce dal campo dolorante, aiutato dallo staff medico con una vistosa fasciatura alla coscia per sostenere la borsa del ghiaccio. Al suo posto è subentrato Belahyane.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE