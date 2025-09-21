Lazio - Roma, la squadra sotto la Nord: cosa ha fatto nel riscaldamento
21.09.2025 12:17 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Nervi tesi, il calore dell'Olimpico, il derby della Capitale. La Lazio è pronta a scendere in campo contro la Roma in un match fondamentale sia per il prestigio che la rilevanza storica per una Città intera. Nel corso del riscaldamento la squadra biancoceleste è andata a caricare la Curva Nord e uno spicchio della Tevere ricevendo applausi e cori dai tifosi li presenti.