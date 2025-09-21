Lazio - Roma, le scuse di Gila ai tifosi dopo la sconfitta - FOTO
Domenica peggiore non poteva esserci. Dopo la sconfitta col Sassuolo la Lazio cade anche in casa contro la Roma, nel derby. "Molta tristezza e delusione" scrive Mario Gila a qualche ora dal fischio finale, un commento a caldo sui social per descrivere la delusione e l'amarezza per la gara all'Olimpico. Poi, si rivolge direttamente ai tifosi con delle scuse: "Meritavate molto di più. Grazie di nuovo per essere sempre al nostro fianco. Ritorneremo a darvi la gioia che tanto aspettate. FORZA LAZIO!".
