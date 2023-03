Lazio-Roma, Zazzaroni: "Il derby è biancoceleste per un motivo"

TUTTOmercatoWEB.com

Ivan Zazzaroni commenta il derby vinto dalla Lazio grazie al gol bellissimo di Zaccagni. Il direttore del Corriere dello Sport l'ha analizzata così sulle colonne del suo giornale: "Il derby è della Lazio anche perché la squadra di Sarri ha provato a giocarlo fin dall'inizio obbligando la Roma al lancio lungo per Belotti. La palla alta ha escluso dal gioco Dybala. Il fatto che tanto la Lazio quanto la Roma siano ancora in corsa per il posto Champions è dovuto agli errori in serie e ai ritardi di Inter, Milan, Juve e Atalanta, ma anche alle capacità dei tecnici che si ritrovano a gestire squadre imperfette e inferiori alle quattro che ho indicato".